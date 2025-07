Caldo, se al Nord si respira in Sicilia non ancora: due città restano con il bollino rosso

Meteo

Si riduce l'allerta per il rischio incendi ma le temperature nell'Isola saranno ancora alte per qualche giorno

Se il Nord e Centro Italia cominciano a respirare con temperature che si stanno abbassando e con nuvoloni e piogge che insisteranno anche nella giornata di domani, la Sicilia rimane ancora nella morsa del caldo, anche se cambia il colore dell’allerta per quanto riguarda il rischio incendi. Così come diramato dall’avviso del Dipartimento della Protezione civile della Regione Sicilia, per la giornata di domani 26 luglio, l’allerta da rossa diventa arancione in tutta l’Isola. Per quanto invece riguarda il rischio ondate di calore, se a Palermo – oggi bollino rosso – il rischio scende al livello 1 (colore giallo) con la previsione, sempre per domani, di una temperatura massima percepita di 35 gradi centigradi, a Catania e a Messina il bollino resta rosso, con temperature massime rispettivamente di 39 e 38 gradi.

La speranza, per chi non ama troppo il caldo e il conseguente alto tasso di umidità, è riposta tutta nella giornata di domenica quando si dovrebbe registrare un ribasso della colonnina di mercurio con una previsione di 37 gradi a Catania, 33 a Messina e a Palermo.

«Negli ultimi giorni abbiamo sperimentato una delle fasi più roventi di questa prima parte d’estate con temperature oltre i 44°C in particolare sulla Sicilia, un’atmosfera calda e umida può essere considerata come un “carburante” ideale per innescare fenomeni temporaleschi particolarmente violenti», afferma Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it., aggiungendo che «lo scontro tra questa aria e il ciclone dal Nord Europa innescheranno delle celle temporalesche in grado di provocare precipitazioni anche a carattere di nubifragio specie sul Centro-Nord».