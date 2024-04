Caltagirone, primo sequestro in Sicilia della “cocaina rosa”: costa 400 euro a dose

Guardia di Finanza

Il giovane viaggiava in macchina con i familiari quando è stato sottoposto a controllo

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito del dispositivo generale di rafforzamento deicontrolli di sicurezza, hanno eseguito mirate e capillari attività di vigilanza e controllo economico del territorio etneo.

Le fiamme gialle della Compagnia di Caltagirone, in particolare, durante un’attività straordinaria dipattugliamento, nel corso dei molteplici controlli di polizia su strada, hanno individuato un giovane calatino in possesso di alcune dosi di sostanze stupefacenti.

La perquisizione

Il venticinquenne incensurato che viaggiava sul sedile posteriore di un’auto, in compagnia dei familiaritotalmente ignari di ciò che stava trasportando il loro congiunto, è stato trovato con al seguito 11 grammi di hashish, 2,5 grammi di ketamina e 2 grammi di 2C-B, tutte accuratamente occultate sulla sua personaIl comportamento circospetto e inquieto del giovane ha infatti messo in allerta i militari operanti, che hanno eseguito una perquisizione personale e del veicolo, rinvenendo così le sostanze in suo possesso che sono state sottoposte a sequestro.

I Finanzieri hanno quindi rinvenuto, oltre le droghe identificabili, anche della sostanza polverosa di colore rosa, una droga di ultima generazione definita appunto “cocaina rosa”. Sarebbe il primo sequestro in Sicilia di questa droga chimica.

La nuova sostanza stupefacente

Questa sostanza, chimicamente denominata 2C-B rientra tra i farmaci psicoattivi dissociativi che, generando visioni e distorsioni della realtà, è sempre più diffusa tra le giovani generazioni. Si tratta di una droga sintetica, in fase di sperimentazione, che avrebbe un prezzo di circa 400 euro a dose. Il giovane calatino è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone inviolazione del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.