Caltagirone, la Polizia con i ragazzi del grest all’insegna della legalità

Festa e condivisione alla Parrocchia “MADONNA DELLA VIA”

È stato un grande momento di festa e di condivisione con la Polizia di Stato, all’insegna della legalità, quello vissuto nella comunità “Madonna della Via” di Caltagirone nell’ambito delle iniziative del grest estivo parrocchiale.

A far visita alla realtà giovanile sono stati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone che hanno avuto modo di dialogare con i ragazzi, suscitando in loro interesse e curiosità sull’attività che, giornalmente, viene svolta a tutela dei cittadini, sottolineando che l’operato della Polizia è sempre proteso a garantire la legalità e la sicurezza di tutti. In questo senso, è stata sottolineata l’importanza decisiva della collaborazione dei cittadini per raggiungere obiettivi e risultati in modo più rapido ed efficiente.

Al riguardo, ai ragazzi è stata illustrata l’app “YouPol”, uno strumento digitale che permette l’interazione, in tempo reale, con i poliziotti, attraverso il quale è possibile effettuare segnalazioni, anche in forma anonima, alla sala operativa della Questura, segnalando, ad esempio, casi di bullismo senza alcun tipo di vergogna, riponendo sempre fiducia nella Polizia.

Inoltre, sono state spiegate le modalità di accesso alla professione di poliziotto, la motivazione che deve spingere ad intraprendere questa carriera che costituisce una scelta di vita, rispondendo alle numerosissime domande poste soprattutto dai più piccoli.

Il momento più coinvolgente della mattinata è stato senz’altro la presentazione dei mezzi in dotazione ai poliziotti, a cominciare dall’autovettura di servizio dedicata ai servizi di controllo del territorio, con la strumentazione di bordo.

In particolare, sono state spiegate le dotazioni delle volanti e non sono mancate le richieste da parte dei più piccoli di salire a bordo dei mezzi e di provare la sirena, subito esaudite dagli agenti per far vivere ai ragazzi la sensazione di essere poliziotto per un giorno.

Particolare curiosità ha suscitato la dimostrazione pratica di esaltazione delle impronte digitali effettuata dagli agenti della Polizia Scientifica e la spiegazione delle tecniche investigative più all’avanguardia che vengono usate sulla scena del crimine.