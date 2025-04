Caltagirone, sequestrati 800 kg di latte e yogurt destinati a una mensa scolastica: non erano commestibili

POLIZIA STRADALE

Erano trasportati in condizioni termine non idonee: il camion frigorifero non era funzionante

Ottocento chili di latticini, 100 litri di latte fresco e 500 vasetti di yogurt destinati ai bambini di una mensa scolastica e trasportati in condizioni termiche non idonee sono stati sequestrati dalla polizia stradale del distaccamento di Caltagirone, in provincia di Catania, durante un controllo eseguito con personale dell’Azienda sanitaria provinciale.

Dagli accertamenti è emerso che tutto il carico dei prodotti alimentari viaggiasse all’interno di un frigorifero non funzionante. La merce era destinata in gran parte agli utenti della mensa di una scuola elementare di Caltagirone. I prodotti sono stati sequestrati dalla Polizia stradale in quanto dichiarati non più commestibili.