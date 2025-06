Caltagirone, un 26enne extracomunitario si scaglia contro i poliziotti durante un controllo

Il caso

L'uomo, originario del Gambia e con precedenti penali, è stato arrestato

La polizia di Stato a Caltagirone ha arrestato un cittadino extracomunitario di 26 anni originario del Gambia, gravato da precedenti penali, nonché dall’Avviso Orale del Questore, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.

In particolare, i poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone, durante il servizio di controllo del territorio, transitando nel tardo pomeriggio per via Rossini, nei pressi del parco giochi, hanno notato un giovane che si aggirava in maniera sospetta e hanno deciso, quindi, di procedere al suo controllo. Nel momento in cui gli agenti gli hanno chiesto i documenti per procedere alla sua identificazione, l’uomo è andato in escandescenza e li ha aggrediti con calci e pugni, provocando loro lesioni per le quali hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche.