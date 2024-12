Caltanissetta, 41 persone evacuate martedì ancora fuori casa

Il caso

Due giorni fa dopo che tre edifici in via Redentore hanno presentato crepe improvvise sui muri

Continuano a rimanere fuori dalle loro abitazioni le 41 persone evacuate a Caltanissetta due giorni fa dopo che tre edifici in via Redentore hanno presentato crepe improvvise sui muri. L’assessore alla Protezione Civile Oscar Aiello ha reso noto che oggi arriveranno esperti qualificati del Genio Civile da Catania e Palermo con i quali si cercheranno di valutare le cause che hanno determinato le lesioni e capire il rischio reale per i residenti.