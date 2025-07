Caltanissetta con l’acqua a singhiozzo, il sindaco sbotta e annuncia esposto in procura: «Situazione intollerabile»

CRISI IDRICA

Siciliacque annuncia, nel frattempo, che il guasto è stato riparato e l'acquedotto riavviato

Caltanissetta nella morsa del caldo e con i rubinetti a secco. Dopo giorni di interruzione idrica da ieri un nuovo guasto ha determinato lo stop alla distribuzione in diverse zone della città. Ieri Caltaqua ha comunicato una nuova rottura lungo la condotta principale di Siciliacque, in contrada Santa Barbara. Il guasto è stato riparato questa notte. L’acqua a San Cataldo tornerà dalle 12, a Caltanissetta e Serradifalco è tornata intorno all’una.

Il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro ha annunciato un esposto in Procura. «Nonostante le condizioni climatiche favorevoli degli scorsi mesi e il buon livello di riempimento degli invasi – dice Tesauro – ci ritroviamo ancora una volta a fare i conti con una gestione del servizio che definire insufficiente è un eufemismo. Non è concepibile che nel 2025, con temperature oltre i 40 gradi, cittadini, famiglie, anziani e attività produttive restino senz’acqua. È un fatto gravissimo che attiene alla dignità e alla salute pubblica. È una situazione che non può più essere tollerata. Chiediamo trasparenza, risposte concrete e soluzioni immediate. Non bastano più le rassicurazioni: serve un cambio di passo radicale».

Nel frattempo, Siciliacque fa sapere che i lavori nella condotta dell’acquedotto Blufi-Madonie Ovest, nel tratto che va dalla centrale di Cozzo della Guardia in direzione Serradifalco – dopo il guasto verificatosi in contrada Santa Barbara – si sono conclusi nella tarda serata di ieri. L’acquedotto è stato riavviato all’una di questa notte e da parte di Siciliacque è stata ripristinata la fornitura per Caltanissetta e a Serradifalco. A San Cataldo la fornitura è prevista a partire dalle 12.

«È evidente che ci troviamo davanti a una rete idrica fragile e potenzialmente fatiscente. L’esposto annunciato resta confermato, perché vogliamo fare piena luce sulle cause tecniche di questi guasti e capire se esistono responsabilità o carenze manutentive», è la replica del primo cittadino.

A portare la protesta contro la situazione idrica stasera al concerto dei The Kolors sarà il comitato Mamme di Caltanissetta. «Indosserò – annuncia la presidente Annalisa Sferrazza – una maglietta con poche parole, ma significative, e cercherò di portare all’attenzione quello che è il dramma in cui è costretta a vivere la nostra città. In questi giorni, in cui si superano i 40 gradi, tantissime famiglie sono rimaste con i rubinetti a secco».