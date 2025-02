Maxievasione fiscale a Caltanissetta: sequestro da 2,5 milioni euro a imprenditore

Gdf

Beni per circa 2,5 milioni di euro sono stati sequestrati a un imprenditore di Caltanissetta. I finanzieri del Gruppo Caltanissetta, hanno eseguito il provvedimento di sequestro preventivo richiesto dalla Procura della Repubblica in sede ed emesso dal Gip nei confronti di un imprenditore locale operante nel settore del marketing e delle comunicazioni, il quale, a seguito di una verifica fiscale, è risultato indiziato di non aver ottemperato agli obblighi fiscali per gli anni d’imposta 2019-2022. Nello specifico, le fiamme gialle hanno contestato l’evasione di imposta mediante l’omessa presentazione delle prescritte dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, nonché l’occultamento delle scritture contabili la cui tenuta è obbligatoria per legge.

In base all’attività ispettiva eseguita, “corroborata da articolati e meticolosi controlli incrociati, il reale volume delle vendite sottratte al Fisco, sarebbe ammontato ad oltre 5 milioni di euro con imposte dovute pari a circa 2,5 milioni; ne è conseguito il sequestro emesso per quest’ultimo importo dei saldi dei conti correnti e di un’autovettura nella disponibilità del responsabile”, dicono le Fiamme gialle.