Caltanissetta, truffe agli anziani: la Polizia identifica e denuncia tre persone

campagna #chiamatecisempre

Le vittime contattate da finti carabinieri o poliziotti che chiedevano soldi o gioielli

La Polizia di Stato negli ultimi giorni a Caltanissetta è intervenuta in due circostanze, a seguito di richieste pervenute sulla linea di emergenza della sala operativa, per persone sospette che avevano contattato anziani che vivono da soli, presentandosi quali appartenenti alle Forze dell’Ordine. Questi finti carabinieri o poliziotti, che a volte possono presentarsi anche quali finti avvocati, avevano chiesto soldi, gioielli o altre utilità alle vittime, per risolvere contenziosi nati a seguito di incidenti stradali causati da familiari ad altre persone.