Calunniò l’ex pm di Enna, pena ridotta in Appello per l’ex senatore Mirello Crisafulli: un anno e 4 mesi

LA SENTENZA

I fatti risalgono al novembre 2015, quando approdò in Italia la facoltà di Medicina dell’Università romena Dunarea de Jos di Galati, su cui era stata aperta un’indagine dalla Procura

Pena ridotta in appello a un anno e quattro mesi (dai due anni e un mese iniziali) per l’ex senatore del Pd Mirello Crisafulli e per il professore Augusto Sinagra, a processo per calunnia nei confronti dell’ex procuratore di Enna, Calogero Ferrotti. A determinare la riduzione della condanna, la concessione delle attenuanti da parte della Corte d’appello di Catania, presieduta da Maria Paola Cosentino. Disposto in sentenza anche il risarcimento dei danni nei confronti del magistrato in pensione, da quantificarsi in altra sede, e il pagamento di una provvisionale, anche questa ridotta, da 10mila a 3 mila euro ciascuno in favore dell’ex procuratore Ferrotti.

I fatti, all’epoca rivelati da La Sicilia, risalgono al novembre 2015, il periodo più caldo dell’approdo in Italia della facoltà di Medicina dell’Università romena Dunarea de Jos di Galati, su cui era stata aperta un’indagine dalla Procura di Enna, guidata in quel momento da Ferrotti. Negli anni successivi la battaglia con il ministero dell’Università vide il riconoscimento della correttezza delle procedure da parte dell’ateneo romeno e una progressiva crescita di iscrizioni, risultati e lauree conseguite con regolari iscrizioni all’ordine dei medici e degli infermieri.