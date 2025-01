Cani randagi accalappiati illegittimamente, il Tar di Catania: «Siano liberati»

Catania

La vicenda è quella che riguarda il Comune di Santa Venerina resa nota dall'associazione Teg4friends

Il Tar di Catania ha dichiarato illegittimo il provvedimento adottato dal Comune di Santa Venerina, che aveva catturato due cani randagi con la telenarcosi e li aveva trasferiti in un canile, ed ha ordinato che vengano rimessi in libertà. Lo rende noto l’associazione Teg4friends, che aveva presentato un ricorso rimarcando «l’irragionevolezza e la contrarietà alla legge laddove il Comune ha deportato i cani in canile in palese difetto di istruttoria rappresentando ciò un trattamento crudele di detti animali, non conforme a legge».