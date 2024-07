Cantieri e sicurezza sull’Autostrada Catania Messina: denuncia del Codacons ai carabinieri

Il caso

Il Codacons con il suo vice presidente, l’avvocato Bruno Messina, ha presentato un esposto ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e una diffida al Consorzio autostrade Siciliane per «valutare la sospensione di ogni attività a seguito delle omissioni nel cantiere presente tra Acireale e Giarre» perché «stando a quanto denunciato da automobilisti e pendolari, pare che in questo tratto autostradale, ove a causa dei lavori di manutenzione sui guardrail si creano enormi disagi per gli automobilisti, i lavoratori presenti non indossino protezioni di sicurezza».

«E’ evidente – dice Messina – che la mancanza di protezioni adeguate mette a rischio la vita e la salute degli operai. Pertanto è fondamentale che il Consorzio riveda immediatamente le sue pratiche di gestione della sicurezza nei cantieri. Questo include l’adozione di misure preventive adeguate, la formazione continua degli operai sui rischi legati al loro lavoro e l’implementazione di un sistema di monitoraggio rigido per garantire il rispetto delle normative».