Cantieri edìli con rischi per la sicurezza e un lavoratore in nero: sanzioni in tre casi

Nel Catanese

Un team di ispettori ordinari e tecnici del Contingente INL Sicilia in servizio a Catania al lavoro nella provincia etnea

Alcuni cantieri edili della provincia etnea sono finiti sotto la lente di ingrandimento degli ispettori del lavoro. Un team di ispettori ordinari e tecnici del Contingente INL Sicilia in servizio a Catania ha effettuato tre accessi in altrettanti cantieri.

Nel primo operava in maniera irregolare un lavoratore su 4 presenti; l’attività è stata quindi sospesa ed il lavoratore in nero è stato immediatamente allontanato. All’impresa è stata comminata la sanzione amministrativa di sospensione, pari a 2.500 euro, cui si aggiunge la maxisanzione per lavoro nero, fino ad un massimo di 3.900 euro.

Negli altri due cantieri ispezionati sono state rilevate irregolarità in materia di salute e sicurezza: a ciascuna ditta è stata contestata la presenza di aree di lavoro non conformi ai requisiti di sicurezza, con particolare riferimento alla viabilità pedonale interna con diffuso rischio di inciampo e/o scivolamento, oltreché all’omessa interdizione fisica delle aree di cantiere soggette a divieto di accesso al personale non autorizzato.