Caos cantieri sull’autostrada A19, anche oggi rallentamenti e 4 km di code

La Palermo-Catania

Ancora una volta il tratto peggiore è tra Casteldaccia e Bagheria in direzione Catania

Sull’autostrada A19 Palermo-Catania, si registrano code e rallentamenti, in direzione Catania, nel tratto compreso tra il km 5,000 ed il km 9,000, rispettivamente tra i comuni di Casteldaccia e Bagheria, in provincia di Palermo. L’Anas informa che ci sono quattro chilometri di coda con flussi di circolazione in aumento nelle prossime ore in uscita da Palermo, a causa degli spostamenti locali del weekend in direzione delle località di mare.