Caos in tribunale a Gela per il fallimento della Sital impianti: tre magistrati nel mirino

Disordini e sicurezza

I vigilanti hanno dovuto impedire l’ingresso ad alcune persone che hanno creato scompiglio

Una decina di persone, alcune delle quali già identificate, hanno creato il caos dinanzi al tribunale di Gela. Dopo il sequestro, disposto dal gip in fase di indagini, della società per azioni Sital impianti, e la dichiarazione di fallimento arrivata appena ieri, chiedevano di parlare, minacciando rappresaglie, con il pm Fabrizio Furnari, con il procuratore capo di Gela Salvatore Vella e con il giudice Stefania Sgroi. I vigilanti hanno impedito loro l’ingresso. Il sostituto procuratore Furnari, che ha chiesto ed ottenuto il fallimento della Spa, che era fuori dal palazzo di giustizia, ma nelle vicinanze, è stato subito messo in sicurezza dallo stesso procuratore capo e dalla sua scorta. Al palazzo di giustizia sono accorse più pattuglie di polizia e di carabinieri, riuscendo a riportare la calma.