Carcasse d’auto, motori e frigoriferi in un’area a Francavilla di Sicilia: il sequestro dopo avvistamento dall’alto

Nel Messinese

Il gip del Tribunale di Messina ha convalidato il sequestro preventivo da parte dei carabinieri della Compagnia di Taormina di un’area di circa 9mila metri quadrati, adibita allo stoccaggio incontrollato di rifiuti speciali e non, individuata in una zona rurale di Francavilla di Sicilia. I sigilli sono stati apposti ad un capannone utilizzato come deposito, ad altre strutture sparse nell’area ed a due autocarri carichi di rifiuti, riconducibili ai due amministratori di un’impresa della zona, entrambi indagati per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.