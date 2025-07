Carcasse di auto in fiamme nel Giarrese: il rogo lambisce l’A18 e il fumo riduce la visibilità

Incendi

Un imponente incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha interessato una vasta area adibita ad autodemolizione in disuso da anni, nell’agro di Nunziata di Mascali. Il rogo ha coinvolto decine di carcasse d’auto e ingenti quantità di materiali ferrosi, generando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Le fiamme, alimentate dai materiali presenti, hanno raggiunto pericolosamente un tratto dell’autostrada A18, in corrispondenza di un viadotto tra Giarre e Fiumefreddo, in direzione di Messina. Il fumo nero e acre sprigionato dall’incendio ha drasticamente ridotto la visibilità sulla carreggiata, creando una situazione di serio pericolo per gli automobilisti in transito e causando rallentamenti. L’allarme è scattato immediatamente, con la Polizia Stradale che ha presidiato la zona interessata per garantire la sicurezza del traffico. Sul posto sono intervenuti con tempestività i Vigili del Fuoco del distaccamento di Riposto, supportati da diversi mezzi, e il Corpo Forestale di Giarre. Indagini sono in corso per determinare l’origine delle fiamme e accertare eventuali responsabilità.

