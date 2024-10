Carcasse di cani davanti ad un supermercato a Mazara del Vallo: trucidati e uccisi

Enpa

La denuncia di Loredana Zummo, presidente della sezione Enpa del comune trapanese

«Quello che abbiamo visto è un vero cimitero di animali, siamo sconvolti». Lo dice Loredana Zummo, presidente della sezione Enpa (Ente per la protezione degli animali) di Mazara del Vallo, nel Trapanese, dopo il sopralluogo nell’uliveto di contrada Santa Maria, dove sono state ritrovate le carcasse di Achille e Blanco, due cani da quartiere (microcippati dal Comune) che sostavano spesso davanti a un supermercato di via Salemi. I due animali erano scomparsi un mese fa. I volontari li hanno cercati ovunque e, ieri sera, hanno trovato i resti.