Carcere Piazza Lanza, un detenuto malato di tubercolosi. L’Asp: «Nessuna emergenza»

il caso

Al caso di Catania si aggiungono altri due positivi, ma asintomatici. Da Palermo il garante dei detenuti denuncia morte di un cardiopatico

A Catania, nel carcere di piazza Lanza, sono già tre i casi di tubercolosi. Uno di questi ha richiesto l’ospedalizzazione del detenuto, ora ricoverato al Cannizzaro. Gli altri due, fanno sapere dall’Uoc Medicina penitenziaria dell’Asp di Catania, si tratta solo di casi di positività al test di Mantoux che identifica la malattia, ma sono completamente asintomatici. «Nessuna emergenza, quindi», fanno sapere dall’Uoc. L’unità operativa complessa ha già eseguito gli screening su tutti i detenuti venuti a contatto nei giorni scorsi, con il caso emerso lo scorso 4 luglio.

A Palermo muore un detenuto cardiopatico. Protesta il garante