Carceri: a Bicocca detenuto minaccia e aggredisce un agente penitenziario

catania

A denunciarlo è L'Unione sindacati polizia penitenziaria (Uspp)

Un nuovo episodio di aggressione ai danni di un operatore di polizia penitenziaria: un detenuto di nazionalità italiana, dal carattere particolarmente riottoso e intollerante alle regole intramurarie, dopo aver tentato di recarsi ai passeggi in un orario che non è consentito l’accesso, ha prima ingiuriato e minacciato un assistente e dirigente sindacale per poi spingerlo e colpirlo. A denunciarlo è L’Unione sindacati polizia penitenziaria (Uspp).