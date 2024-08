Carceri, rissa al Malaspina di Palermo: diversi i feriti

La denuncia

Lo fa sapere Paolo La Corte, segretario del sindacato autonomo polizia penitenziaria

Una rissa è scoppiata nel carcere minorile Malaspina di Palermo. Lo fa sapere Paolo La Corte, segretario del sindacato autonomo polizia penitenziaria.

«E’ scoppiata una rissa violentissima tra detenuti, italiani da una parte e stranieri dall’altra. Diversi i contusi e i feriti. Subito il personale di polizia penitenziaria è intervenuto – dice il sindacalista – Ma i poliziotti penitenziari sono nello sconforto perché si sentono abbandonati dai vertici regionali e nazionali dell’amministrazione della giustizia minorile e dalle istituzioni. L’ira degli agenti è rivolta a tutti coloro che non hanno raccolto e non hanno voluto raccogliere, in questi mesi, i reiterati nostri allarmi».

