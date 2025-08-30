Carenze igieniche in due food truck di Acireale e violazioni al Codice della strada: multe e sequestri

Territorio

Identificate complessivamente 215 persone, di cui 34 con precedenti di polizia

Continuano in tutto il territorio provinciale i controlli straordinari alle attività commerciali coordinati dalla Polizia di Stato per verificare il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative, il rispetto normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e la sicurezza alimentare, a tutela della salute dei consumatori, nonché alla verifica del rispetto delle normative in materia di circolazione stradale.

L’intervento, eseguito secondo le disposizioni impartite con ordinanza del Questore di Catania, è stato coordinato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale che hanno lavorato in sinergia con i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, con gli agenti della Polizia Locale di Acireale, con il personale dell’Asp Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene pubblica e di prevenzione veterinaria – di Acireale.

L’azione dei poliziotti si è espressa attraverso numerosi posti di controllo, realizzati in tutto il territorio acese, che hanno consentito di identificare complessivamente 215 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, oltre 100 veicoli, riscontrando 13 violazioni al Codice della strada da parte di motociclisti e automobilisti indisciplinati che sono stati sanzionati, per un importo complessivo di circa 8.000 euro.

Per le suddette violazioni si è proceduto ad un sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa, due fermi amministrativi per guida senza casco e guida senza patente, al ritiro di due carte di circolazione ed alla decurtazione di 10 punti delle patenti.

Oltre ai controlli in strada, i poliziotti del Commissariato di Acireale e del Reparto Prevenzione Crimine hanno condotto un’attività di prevenzione mirata a scongiurare i reati predatori e ad assicurare ai cittadini la presenza costante delle forze di Polizia.

Nel corso dell’operazione, i poliziotti hanno condotto accertamenti finalizzati al recupero coatto di beni mobili confiscati dallo Stato, a seguito del mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Nell’ambito di essi è emerso che alcuni custodi, incaricati della conservazione di veicoli già sottoposti a sequestro, non avevano provveduto alla dovuta consegna degli stessi alla ditta autorizzata dalla Prefettura competente. A seguito di tali condotte, i custodi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per le violazioni connesse all’inadempimento degli obblighi derivanti dalla custodia di beni sottoposti a sequestro, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora fino a condanna definitiva.

Durante i controlli sono stati sottoposti a verifica anche due esercizi ambulanti di ristorazione (food truck).

Le ispezioni, svolte congiuntamente da ASP (servizio igiene pubblica e veterinario) e Polizia Locale, hanno evidenziato carenze igienico sanitarie e strutturali, con relative sanzioni amministrative da 1.000 euro ciascuna e prescrizioni per interventi di manutenzione.

La Polizia Locale ha inoltre accertato violazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico e per mancata revisione periodica dei veicoli adibiti all’attività e, pertanto, sono state contestate ai due titolari sanzioni per un totale complessivo di 2.346 euro.