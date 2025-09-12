Carico di tabacchi di contrabbando sequestrato nel Nisseno

Guardia di Finanza

Intercettati prodotti di tipo "Gutka" e "Snus", rispettivamente forme di tabacco da masticazione e da suzione, originarie dell’India e del Pakistan

I Finanzieri del Gruppo di Caltanissetta, in collaborazione con i militari della Tenenza di Canicattì (Agrigento), hanno individuato un importante carico di tabacco lavorato privo del contrassegno dei Monopoli di Stato e, pertanto, di illecita provenienza. La merce contrabbandata, scrivono le fiamme gialle in una nota, è risultata costituita “da prodotti di tipo “Gutka” e “Snus”, rispettivamente forme di tabacco da masticazione e da suzione, originarie dell’India e del Pakistan, ove tali tipologie di prodotti sono utilizzate diffusamente – per via degli effetti stimolanti prodotti sull’organismo umano – dai lavoratori impiegati in mansioni faticose e prolungate”.