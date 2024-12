Carmelo e gli altri: chi è il camionista catanese nella lista dei dispersi dell’esplosione di Calenzano

L'INCIDENTE

Solo due corpi finora sono stati ritrovati, mentre gli altri tre uomini irrintracciabili sono molto probabilmente ancora tra le macerie: riprese le ricerche

Le notizie che si rincorrono, confuse. Frammentarie. E un nome che spunta a tarda sera: è quello di Carmelo Corso, catanese, uno degli autotrasportatori che manca all’appello e che risulta disperso nella lista delle 35 persone che – ieri prima della tragedia – erano entrate nel sito Eni di Calenzano. Cinquantasette anni, era un dipendente della “Rat Trasporti”, il raggruppamento di autotrasportatori toscani che ha sede proprio a Calenzano, alle porte di Firenze.

Un elenco di un dramma che ora dopo ora spegne le speranze dei familiari di chi ancora non si trova. Solo due corpi finora sono stati ritrovati, mentre gli altri tre uomini irrintracciabili (compreso Carmelo Corso, ndr) sono molto probabilmente ancora tra le macerie di ciò che resta di quella esplosione. Il primo a essere stato identificato è Vincenzo Martinelli, 51 anni, residente a Prato e originario di Napoli: aveva due figlie ed era autista di autocisterne. Forse l’altra vittima, sessantenne, era invece di Bientina, una cittadina del Pisano. Come loro, altri colleghi sul proprio autocarro stavano facendo rifornimento in mattinata per ripartire e cominciare la giornata. È per questo che quella di Calenzano rischia di essere ricordata come la strage degli autotrasportatori.

La lista

Nella lista ci sono anche altri due camionisti originari di Novara e Matera e hanno tra i 45 e i 62 anni. I loro mezzi erano parcheggiati sul posto al momento dell’esplosione nello stabilimento, dove si svolge attività di ricezione, deposito e spedizione di benzina, gasolio e petrolio. Prodotti che giungono tramite due oleodotti collegati con la raffineria Eni di Livorno, per venire quindi stoccati in serbatoi atmosferici cilindrici in attesa dell’invio alle pensiline di carico delle autobotti. E proprio in quello stesso posto i vigili del fuoco, in queste ore, stanno muovendo con una ruspa le macerie spostando i detriti della fortissima deflagrazione con la massima attenzione, alla ricerca di altri corpi.

Nell’area industriale ci sono molti altri stabilimenti e molti lavoratori che adesso si ritengono persino fortunati, visto quanto successo. In tanti sono finiti in ospedale, ma i più gravi, quelli trasportati con le ambulanze, sono una decina: tra loro due persone ustionate che rischiano la vita mentre altri diciassette si sono presentati spontaneamente nei pronto soccorso delle città limitrofe, tutte allertate dopo l’esplosione.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al governatore della Regione Toscana Eugenio Giani per avere informazioni sui feriti, per portare la solidarietà alle famiglie delle vittime e per ringraziare i soccorritori e anche la premier Giorgia Meloni ha espresso «il più sentito cordoglio per le vittime, la vicinanza ai feriti e alle famiglie colpite e il ringraziamento a quanti si stanno prodigando nei soccorsi». A unirsi «al dolore di tutta la Toscana per la tragedia» è anche la presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola.