Caro voli, la Regione estende il bonus per tutto il 2025 e dà la caccia a chi prova a fare il “furbetto”

il decreto

La decisione del Governo dopo che, anche lo scorso Natale, si sono viste tariffe folli

Esteso per tutto il 2025 il bonus per il contrasto al caro voli della Regione Siciliana. Prosegue, dunque, dal 7 gennaio e fino al 31 dicembre 2025 la misura attivata sotto forma di contributo del 25% del prezzo del biglietto aereo ai cittadini residenti in Sicilia, con ulteriore 25% per i soggetti con basso reddito, studenti e disabili che viaggiano da e verso l’isola.

Lo ha stabilito con un decreto l’assessore alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò, di concerto con il presidente della Regione, Renato Schifani.