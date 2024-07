Case in affitto agli stranieri, ma all’insaputa dei proprietari: si indaga su una rete di locazioni abusive

CARABINIERI

Un uomo di 78 anni è stato denunciato per falso materiale. Potrebbe non avere agito da solo

A Paternò (Catania) i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 78 anni che percepiva da extracomunitari il canone di locazione di alcune abitazioni occupate abusivamente. Deve rispondere di falsità materiale e sono tuttora in corso gli accertamenti di natura fiscale.

In totale l’uomo avrebbe sottoscritto cinque contratti di locazione per poi cedere le abitazioni, all’insaputa dei proprietari, a cittadini extracomunitari, anche irregolari, impegnati perlopiù nel settore agrumicolo: i migranti sono 30 e per quattro di loro, di nazionalità marocchina, sono state avviate le procedure per regolarizzare della permanenza sul territorio nazionale.