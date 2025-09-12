Case vacanze con generalità ospiti senza controllo: denunce nel Giarrese

Carabinieri

Nel corso del servizio i militari hanno inoltre denunciato un 30enne residente a Catania, già noto alle forze dell’ordine, poiché, durante un posto di controllo per la sicurezza stradale, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in metallo nascosta all’interno della propria autovettura

I Carabinieri della Compagnia di Giarre, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo CIO del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno svolto una serie di controlli mirati sulle strutture adibite a case vacanza, a Riposto e Mascali, al fine di accertare il rispetto della normativa che impone l’obbligo di registrazione e comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza delle generalità degli ospiti.

La direttiva in materia di pubblica sicurezza vale per alberghi, bed & breakfast, case vacanza o affittacamere e i titolari devono necessariamente registrare e comunicare i dati anagrafici delle persone ospitate attraverso il cosiddetto “Portale Alloggiati”. Nello specifico, i controlli effettuati dai carabinieri a Mascali, hanno fatto scattare la denuncia penale per 3 proprietari di case vacanza, rispettivamente un 43enne residente a Viagrande, una 63enne residente ad Aci Sant’Antonio e un 87enne residente a Santa Venerina, i quali sono stati deferiti in stato di libertà per omessa comunicazione delle generalità delle persone alloggiate. Nel corso del servizio i militari hanno inoltre denunciato un 30enne residente a Catania, già noto alle forze dell’ordine, poiché, durante un posto di controllo per la sicurezza stradale, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in metallo nascosta all’interno della propria autovettura.