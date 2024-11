Morte di Larimar, la famiglia nomina un super perito

Il caso

Il legale chiede accesso agli atti della scuola

Nell’inchiesta sulla morte di Larimar, la quindicenne trovata impiccata ad un albero della pineta della casa dove viveva con i suoi genitori e una delle sorelle, entra un super perito già noto nel caso di Alberto Stasi. La famiglia, infatti , ha nominato come perito di parte per gli accertamenti sugli 8 telefonini sequestrati dalla Procura dei minori, alla ricerca di immagini intime della ragazza che comproverebbero il revenge porn, Paolo Reale. Intanto la procura per i minori di Caltanissetta ha rinviato a data da destinare l’audizione, prevista per oggi, di Johary, la mamma della quindicenne che si sarebbe tolta la vita.