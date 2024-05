Casteldaccia, sciolta la prognosi per l’operaio sopravvissuto alla tragedia

Cronaca

"Il quadro clinico, laboratoristico e strumentale permette di sciogliere la prognosi quoad vitam. Rimane riservata la prognosi quoad functionem", precisa il prof. Giarratano

I medici del Policlinico di Palermo hanno sciolto la prognosi sulla vita dell’operaio coinvolto nell’incidente sul lavoro di Casteldaccia, dove hanno perso la vita altri cinque lavoratori addetti alla manutenzione delle fogne. E’ quanto si legge in una nota dell’Azienda Ospedaliera Universitaria. Esprime grande soddisfazione il professore Antonello Giarratano, direttore dell’Unità di Terapia Intensiva e del Dipartimento di Emergenza del Policlinico, che afferma: “Il quadro clinico, laboratoristico e strumentale permette di sciogliere la prognosi quoad vitam. Rimane riservata la prognosi quoad functionem, in particolare per il recupero della piena funzionalità neurologica”.

Giarratano spiega: “Il paziente durante la degenza in Terapia intensiva è stato sottoposto ad una serie di specifiche e complesse indagini radiologiche, al fine di accertare e di conseguenza trattare per puntare a un recupero, lesioni compatibili con la causa scatenante occorsa e i deficit clinici rilevati e accertati dalle specifiche consulenze specialistiche, in particolare neurologica, fisiatrico-riabilitativa, e logopedistica. La funzione respiratoria, sia sotto il profilo clinico che laboratoristico, è soddisfacente e stabile. Non si repertano altre insufficienze d’organo di pertinenza intensivistica”. Le cure del paziente da domani proseguiranno in un reparto di area medica ad elevata competenza, l’unità operativa di Medicina interna e stroke care, con il supporto continuato di tutti gli specialisti necessari a garantire un recupero funzionale organico e psicologico che possa restituire in breve il paziente a una vita di relazione piena con i suoi familiari.