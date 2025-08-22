Castellamare del Golfo tappezzata di manifesti della Madonna: «Liberaci dagli incendi dolosi, dalla corruzione, dal turismo di massa»

LA PROVOCAZIONE

L'iniziativa è di un gruppo che raccoglie cittadini di tutte le età L'iniziativa è di un gruppo che raccoglie cittadini di tutte le età

Castellammare del Golfo è tappezzata di manifesti che raffigurano la Madonna del Soccorso, patrona del paese, e le scritte «Liberaci dagli incendi dolosi», «Liberaci dalla corruzione», «Liberaci dal turismo di massa». L’iniziativa è di un gruppo che raccoglie cittadini di tutte le età – spiega Rita Ventimiglia, una delle promotrici – L’iniziativa è di un gruppo che raccoglie cittadini di tutte le età

Nei giorni in cui il paese festeggia la patrona, l’invito del gruppo è a «guardare oltre i fuochi d’artificio e a prendere coscienza delle criticità che non possono più essere taciute: la riserva naturale dello Zingaro devastato dagli incendi nel 2020, 2023 e 2025; un turismo di massa che soffoca il paese, relegando la sua economia a soli tre mesi all’anno e spingendo i giovani a emigrare; la drammatica difficoltà nel reperire una casa; servizi pubblici assenti; un ospedale che non c’è; strade impraticabili e rifiuti che inquinano aria e mare».

Muschio ribelle elenca alcuni dati: servono tre ore di treno per coprire appena 45 chilometri tra Castellammare e Trapani; l’ultimo pullman per Palermo o Scopello parte alle 18. Durante l’inverno il territorio si svuota, privo di vitalità culturale e di spazi di espressione popolare, mentre animali abbandonati muoiono nei giardini pubblici, dimenticati come i cittadini stessi da istituzioni assenti. «In un luogo in cui la mafia resta radicata, non esiste neppure un centro sociale in un bene confiscato alla criminalità organizzata», sottolinea Muschio ribelle.