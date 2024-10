Catanese arrestato a Letojanni con oltre 100 grammi di cocaina e 10.000 euro in contanti sottovuoto

Cronaca

La droga è stata consegnata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Letojanni (Messina) un 33enne del catanese, con precedenti penali anche per reati specifici. L’uomo è stato fermato all’interno di un’auto in una zona solitamente frequentata da assuntori di droghe. Nel veicolo hanno trovato e sequestrato due dosi di cocaina per un peso complessivo di 18 grammi pronte per la vendita e nascoste nel vano portaoggetti del cruscotto, oltre a 10.000 euro, in banconote di vario taglio, confezionati in sottovuoto, ritenuti provento dell’illecita attività.