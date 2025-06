Catania, 18enne ferita al volto da un proiettile vagante a Nesima

Indagano i carabinieri

L'episodio intorno alle 23 di ieri in via Santo Cantone

Un proiettile vagante, di piccolo calibro, che ferisce una giovane al volto: è giallo su quanto accaduto ieri sera intorno alle 23 in via Santo Cantone, nel quartiere di Nesima a Catania. La vittima, 18 anni, si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro e ha raccontato che mentre si trovava in balcone si è sentita colpire e bruciare da qualcosa. La notizia riportata da MeridioNews è stata confermata in ambienti investigativi.