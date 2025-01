Catania, 18enne travolto da un’auto in viale Africa: è grave, ricoverato in Rianimazione

L'INCIDENTE

E' successo la scorsa notte: la polizia municipale sta ricostruendo la dinamica dell'impatto

Non si fermano gli incidenti sulle strade cittadine. Un pedone è stato travolto al viale Africa. Erano le 4 di mattina di oggi quando il 18enne stava attraversando la strada e un’automobile lo ha centrato in pieno: nell’impatto il giovane è stato ferito alla testa. Immediatamente è arrivata un’ambulanza che ha prima stabilizzato il ragazzo e poi lo ha trasportato in codice rosso al Garibaldi-Centro. Le sue condizioni si sono aggravate con il passare dei minuti e delle ore: è stato necessario il trasferimento nell’unità operativa di Rianimazione. La prognosi è riservata. Visto il quadro clinico critico il giovane è in coma farmacologico.

I rilievi sul luogo del sinistro sono stati effettuati dagli agenti della polizia municipale. Solo alle 5,30 del mattino hanno lasciato viale Africa dopo aver svolto misurazioni e cercato di acquisire elementi utili a chiarire la dinamica.

Per il giovane ferito è cominciato un lungo pellegrinaggio in ospedale per sapere dai medici quali siano le sue condizioni. Amici e parenti pregano e aspettano.