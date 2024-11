Catania, 200 kg di alimenti non tracciati sequestrati in un noto ristorante orientale sul Lungomare

CONTROLLI

Trovati anche lavoratori in "nero". Sono scattate sanzioni per un totale di 100mila euro

Quasi 200 kg di prodotti alimentari dei quali è stata constatata la mancata tracciabilità sono stati sequestrati a Catania in un noto ristorante di cucina orientale di Viale Ruggero di Lauria durante controlli effettuati da una task force coordinata dalla polizia e composta anche da personale di polizia locale, Corpo Forestale, Asp e Spresal. Trovati anche lavoratori in “nero”. Sono scattate sanzioni per un totale di 100mila euro. Durante il controllo sono stati trovati anche numerosi alimenti scaduti e pronti per essere cucinati e serviti ai clienti.