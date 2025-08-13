Catania, 22enne ubriaco alla guida di un Suv fermato sulla Circonvallazione e denunciato

POLIZIA

Un giovane di 22 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Catania per guida in stato di ebbrezza. Il fatto è avvenuto di notte lungo la circonvallazione, dove una pattuglia della Squadra Volanti ha notato un SUV con andatura sospetta.

Fermato per un controllo, il conducente è apparso in evidente stato di alterazione alcolica. Sottoposto ad alcoltest, è risultato positivo con un tasso alcolemico oltre il limite consentito: 1,06 g/l al primo test e 0,90 g/l al secondo.

La patente del giovane non è stata ritirata sul posto perché non era in suo possesso, ma è scattata la sanzione per mancata esibizione dei documenti. L’auto è stata affidata al passeggero sobrio e munito di patente.

Oltre alla denuncia, è prevista la sospensione della patente da sei mesi a un anno. In caso di condanna, il 22enne dovrà installare a proprie spese un dispositivo “alcolock”, che impedisce l’accensione del motore se il conducente ha bevuto.