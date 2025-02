Catania, 60enne che aveva in casa oltre 4 kg di marijuana arrestato a Picanello

polizia

Trovato anche diverso materiale per il confezionamento della droga

Un 60enne che custodiva nella sua abitazione del quartiere Picanello un carico di oltre 4 chili di marijuana è stato arrestato dalla polizia di Stato di Catania.

In una perquisizione mirata, a cui si è arrivati dopo accurate indagini, ja permesso di rinvenire una borsa in tela con all’interno quattro buste trasparenti contenenti 4 chili di marijuana. Dopo una più accurata perlustrazione dei locali, son stati trovati altri 120 grammi della stessa sostanza in vasetti in vetro e in altre buste in plastica.

Sempre in casa, è stato trovato diverso materiale utilizzato, in genere, per il confezionamento della droga, come tre bilance di precisione, una macchina per sottovuoto, una termosigillatrice, una forbice e varie confezioni di buste.