Catania, a bordo del camper antidroga alla Plaia di Catania: così intercetta chi non può mettersi alla guida

SICUREZZA STRADALE

I carabinieri in campo al viale Kennedy per prevenire le stragi del sabato sera e sanzionare chi guida sotto l’effetto di sostanze tupefacenti

Saturday Night Fever. Ma in sicurezza. Soprattutto alla guida. I lidi e i locali del viale Kennedy dopo il tramonto cambiano vestito. E diventano balere, discoteche, jazz club. Un corollario davvero variegato di eventi che attira giovani ma anche famiglie. E pure tanti turisti che stanno trascorrendo le vacanze in terra etnea. Allora è prioritario poter dare prova della presenza delle Istituzioni che vigilano e tutelano la collettività.

Sabato scorso i carabinieri hanno messo in campo un servizio straordinario per poter effettuare alcol e drug test. Quest’ultimi sono stati possibili tramite l’ausilio di un laboratorio mobile che sta girando diverse città d’Italia. Il Comando Legione Carabinieri di Sicilia, grazie a un accordo interistituzionale promosso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disposto l’esecuzione di servizi straordinari di controllo alla circolazione stradale finalizzati a promuovere azioni di prevenzione e contrasto dell’incidentalità stradale causata dall’uso di sostanze stupefacenti e dall’abuso di alcol. Alla Plaia è stato predisposto un posto di controllo dei carabinieri con il laboratorio mobile per le analisi utili a rilevare l’assunzione o meno di droghe dove ha operato un’equipe composta da un medico, un chimico e un assistente. Uno strumento preventivo davvero efficace per fermare l’emorragia di sangue delle stragi del sabato sera.

A “dirigere” il delicato servizio – che è durato dalle 22 alle 4 del mattino – è stato Alfonso De Stefano, comandante del nucleo operativo della Compagnia dei carabinieri di Fontanarossa. «L’Arma provinciale dei carabinieri – ha spiegato – ha messo in campo un tipo di dispositivo per garantire ai catanesi e ai turisti un sabato sera nella più grande spensieratezza. Nel campo della prevenzione degli incidenti stradali questo tipo di servizi sono fondamentali. Con l’etilometro – aggiunge il tenente – potremo rilevare la presenza di alcol e con questo speciale furgone, che è un laboratorio mobile con personale medico specializzato, si potranno effettuare dei test speditivi che permettono di accertare la presenza di stupefacenti assunti poco prima da parte dei conducenti dei veicoli. L’obiettivo finale è quello di garantire la sicurezza da parte dei cittadini i e di tutti coloro che vogliono fruire dei locali e dei lidi della Plaia e che il sabato sera si animano e offrono numerosi occasioni per passare una spensierata serata che deve essere all’insegna della sicurezza».

Test salivare

A spiegare come avviene la procedura scientifica di analisi è Tommaso Pozzo, supervisore del servizio forensic lab service: «Attraverso un un test salivare che viene passato sulla lingua dell’interessato in cinque minuti riusciamo ad avere un esito. Questo è un test qualitativo, quindi ci dà una negatività o positività alle sostanze che ricerchiamo ovvero la cannabis, gli oppiacei, la cocaina, l’anfetamina e la metanfetamina. Se questo precursore dovesse risultare positivo si procede con una seconda analisi attraverso la strumentazione che è presente nel nostro laboratorio, un medico inoltre svolge una visita che serve ad accertare se il conducente sia sotto l’effetto di sostanza stupefacente o meno e se ha presente qualche alterazione».

«Una volta accertata – spiega il tenente De Stefano – con l’etilometro la presenza di alcol e con questo laboratorio mobile la presenza di sostanze stupefacenti verranno contestate rispettivamente gli articoli 186 e 187 del codice della strada che prevedono severe sanzioni. Si arriva al ritiro e sospensione della patente e anche al sequestro amministrativo del veicolo».