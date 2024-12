Catania: addio a Marco Allia, protagonista della movida etnea degli anni Duemila

Il LUTTO

Ha gestito diversi locali e organizzato centinaia di serata nei posti più trendy della città

Se ne è andato in silenzio Marco Allia, 58 anni, animatore indiscusso della movida catanese degli anni Duemila. E’ morto dopo aver combattuto un male incurabile. Di lui in tanti ricordano l’andatura traballante, gli occhi chiari sempre sorridenti, la generosità con gli amici e con i clienti dei tanti locali che gestiva, la passione vulcanica che metteva nelle centinaia di serate organizzate nei posti più trendy di Catania: i Quattro Venti, ai tempi del Calcio Catania in serie A, il Bellatrix e l’indimenticabile giovedì d’estate al Lido Esagono, alla Scogliera. E in tanti ricordano soprattutto il suo tormentone: “A rumpiri…” gridava spensierato alla consolle.