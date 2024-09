Catania, al San Marco prelievo multiorgano su una donna morta in un incidente

TRAPIANTI

Dall'azienda ospedaliera «un sincero e caloroso ringraziamento alla famiglia della donatrice»

Un prelievo multiorgano è stato eseguito nell’ospedale San Marco di Catania su una donna deceduta a causa delle ferite riportate in un incidente. Gli organi prelevati sono stati il fegato, i reni e le cornee. A renderlo noto l’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico “G.Rodolico – San Marco”. L’intervento è stato possibile in virtù della consolidata e stretta collaborazione con l’Ismett di Palermo che nell’anno in corso ha già consentito il prelievo di quattordici organi sempre in accordo con il Centro regionale Trapianti.