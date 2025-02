Catania, allarme per un pacco sospetto in via Etnea: strada chiusa e intervento degli artificieri

PAURA IN CENTRO

La zona transennata e all'altezza dei Quattro Canti verso piazza Duomo

Un pacco abbandonato in via Etnea ha fatto scattare l’allarme bomba. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. La zona – all’altezza dei Quattro Canti, più vicini al Duomo – è stata transennata per permettere l’intervento degli artificieri.

Dopo circa mezz’ora dalla chiusura della zona interessata, il pacco è stato esaminato anche grazie a un robot, accertando che si è trattato di un falso allarme. Dopo pochi minuti l’area è stata “liberata”.

