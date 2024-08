Catania, ancora controlli della polizia a San Berillo: sequestri di droga nelle vie interne al quartiere

L'OPERAZIONE

Polizia di Stato e Municipale in azione per prevenire i sempre più frequenti reati predatori in danno di cittadini e turisti

Nuovi controlli di polizia a nelle vie attorno al rione San Berillo, con l’obiettivo di costituire un’azione deterrente specie per i reati predatori che vedono colpiti più frequentemente i cittadini nonché autovetture, di residenti e turisti, parcheggiate in zona. A scendere in campo sono stati gli agenti del Commissariato, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, unità cinofile dell’U.P.G.S.P., insieme al personale della Polizia Locale.

In via VI Aprile, via Tezzano, via Cristoforo Colombo e Piazza Borsellino sono stati istituiti posti di controllo al fine di intercettare i più corposi flussi di veicoli in circolazione in ingresso in città e verso il centro storico.

Su via Tezzano, particolare attenzione è stata rivolta all’attività di prevenzione e contrasto all’esercizio della prostituzione su strada, che causa sempre grave intralcio alla circolazione. L’attenzione dei poliziotti si è concentrata anche sulle prevenzione di episodi di furti e rapine in strada commessi proprio in quella zona.

I controlli alla circolazione stradale hanno consentito l’identificazione di 156 persone, di cui 11 con precedenti, il controllo di 57 veicoli. Sono state contestate 6 infrazioni al codice della strada, con due sequestri di vetture, per assenza di assicurazione e per guida di veicolo già sottoposto a fermo amministrativo.

In particolare il conducente di un veicolo è stato sanzionato su segnalazione di una cittadina che aveva richiamato l’attenzione di un equipaggio delle volanti in quanto la sua macchina, regolarmente parcheggiata in via Cristoforo Colombo, era rimasta bloccata da un’altra auto lasciata in doppia fila. Alla vista degli agenti il proprietario è ritornato a prendere la propria vettura, adducendo come scusante che stava facendo la spesa nel vicino mercato.

Dagli accertamenti condotti sul posto dagli agenti è emerso che l’auto non avrebbe potuto circolare in quanto sottoposto a sequestro, per cui al conducente, oltre alla contestazione di verbali per un importo complessivo di circa 1.900 euro, è stato nuovamente sequestrato il veicolo, questa volta per la successiva confisca.

Durante il servizio, altri agenti hanno eseguito mirati controlli nelle vie interne al quartiere San Berillo, ove sono state identificate decine di persone, in gran parte straniere.

Nel corso di tale attività un soggetto è stato trovato in possesso di 14 grammi di marijuana, che è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato segnalato alla Prefettura in quanto assuntore.