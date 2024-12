Catania, aperta una porzione del mega parcheggio Sanzio: disponibili 120 stalli, in questa fase saranno gratuiti

LAVORI PUBBLICI

La consegna totale dell'opera - che comprende anche un’ampia zona a verde e per il fitness - prevista tra un mese

Da stamattina una porzione della vasta area a parcheggio di piazzale Raffaello Sanzio, a Catania, è aperta per accogliere circa centoventi automobili. L’ingresso all’area di sosta, per ora, è consentita soltanto da via Imperia, attraverso un varco che permette anche ai pedoni di raggiungere gli stalli, in questa fase transitoria utilizzabili gratuitamente.

La superficie di parcheggio disponibile, infatti, è solo una parte della grande struttura intermodale e polifunzionale, attrezzata con un’ampia zona a verde e per il fitness, su cui si stanno ancora ultimando i dettagli dei lavori di completamento. Il parcheggio è già costantemente monitorato dalle telecamere di videosorveglianza. Il selciato è costituito da pavimentazione autobloccante, grigliati erbosi che permettono il drenaggio dell’acqua piovana, al fine di evitare formazioni di ristagni d’acqua piovana.