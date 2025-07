Catania, arrestato a 77 anni per spaccio: sorpreso con marijuana sulle scale di un condominio

CARABINIERI

Durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato un uomo di 77 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto intorno alle 23 in via SS. Maria Assunta, dove i militari hanno notato un’auto fermarsi sul ciglio della strada e un giovane scendere rapidamente per poi allontanarsi a piedi. Insospettiti, i carabinieri lo hanno seguito fino a via Barcellonetta, dove il ragazzo si era fermato davanti a un portone, parlando con un altro uomo.

I militari sono intervenuti e, entrando nel palazzo, hanno sorpreso un anziano sulle scale intento a maneggiare una busta, che ha tentato invano di nascondere sopra i contatori elettrici. All’interno della busta sono stati trovati 11 involucri di marijuana, per un peso complessivo di oltre 20 grammi.