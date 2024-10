Catania: arrestato per spaccio in via Capo Passero e rimesso in libertà, torna a vendere droga ma stavolta finisce in carcere

POLIZIA

Un 24enne era stato sorpreso e arrestato, appena qualche giorno fa, dalla polizia a Catania con diverse dosi di marijuana e cocaina, oltre a 300 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il pusher, tornato libero in attesa del giudizio, è stato nuovamente trovato a spacciare durante un controllo in via Capo Passero, nel quartiere San Giovanni Galermo. Nel marsupio che portava a tracolla agenti delle Volanti della Questura hanno trovato oltre 100 dosi di droga, tra cocaina e marijuana, pronte per essere vendute, una radiolina ricetrasmittente e 750 euro in banconote di vario taglio, ritenuti anche in questo caso provento dell’attività di spaccio. Il contenuto del marsupio è stato sequestrato il 24enne è stato arrestato. Visti i suoi trascorsi la Procura ha disposto il trasferimento in carcere, in attesa del giudizio di convalida davanti al gip.

