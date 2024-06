Catania, attimi di paura in viale Jonio per la caduta di calcinacci sulle auto

IL CROLLO

Danneggiate due vetture, illeso uno degli occupanti che si trovava a bordo al momento del crollo

Attimi di paura questa mattina in viale Jonio dove, poco dopo le 8.30, il cedimento di alcuni calcinacci da un ballatoio all’altezza del civico 30 ha danneggiato due auto in sosta. Al momento del crollo all’interno di un’auto c’era una persona che, fortunatamente, non è stata ferita. La strada all’angolo con via Piave è’ stata temporaneamente chiusa. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale.

