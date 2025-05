Catania, auto carbonizzate in via Monserrato: paura anche per residenti e commercianti

Indagini

Fortunatamente non sono stati registrati danni a persone. Si indaga sulla natura dell'incendio

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti la notte scorsa per l’incendio di due autovetture in via Monserrato, all’altezza del civici 61/67 a Catania. Spente le fiamme che avvolgevano entrambe le autovetture, si sono messe in sicurezza anche le abitazioni e le attività commerciali vicine.

Non sono stati segnalati danni a persone. Si è reso necessario anche l’intervento di una scala aerea e un’autobotte inviate dalla Sede Centrale del Comando Provinciale. Sul posto anche personale della Polizia locale. Sono in corso le indagini per capire la natura dell’incendio: accidentale o doloso?

