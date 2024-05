Catania, autocisterna perde carburante vicino all’aeroporto: strada chiusa e code di auto

Disagi

Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania che hanno lavorato insieme ad una squadra del distaccamento Sud del nucleo Nucleare biologico chimico radiologico

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania con la squadra del distaccamento Sud del nucleo Nucleare biologico chimico radiologico sono intervenuti in via Fontanarossa, nei pressi dell’aeroporto Vincenzo Bellini, per una perdita di carburante da una valvola di un’autocisterna, mettendola in sicurezza.

La strada è stata chiusa al transito e sul posto sono intervenuti anche Carabinieri, Polizia e operatori della manutenzione strade. Grandi disagi per gli automobilisti che in quelle ore si sono trovati in quella zona per le lunghe code che si sono formate.

