Catania, aveva costruito un pozzetto per gettare la droga nel water e recuperala in caso di arrivo della polizia: ma è stato scoperto (video)

Catania

Quasi mezzo chilo di marijuana recuperata tra i liquami, in casa a Picanello lo spacciatore aveva 27.000 euro

Certo che quando si tratta di nascondere la droga, gli spacciatori le provano davvero tutte. A Catania adesso è stato scoperto un pluripregiudicato che aveva realizzato un pozzo nero direttamente sotto il suo bagno così da poter gettare nel water la droga in caso di arrivo delle forze dell’ordine ma anche di recuperarla una volta andate vie. A scoprirlo è stata la Polizia di Stato nell’ambito delle consuete attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga in città.

Ad architettare il sistema per tentare di eludere eventuali controlli è stato un catanese di 43 anni, come detto con vari precedenti penali, che è stato beccato dagli agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, durante un controllo del territorio, nel quartiere Picanello.

Ad attirare l’attenzione della polizia era stato il solito andirivieni davanti all’abitazione del noto pregiudicato. Così gli agenti si sono presentati alla porta ma non appena hanno bussato, i poliziotti hanno sentito chiaramente il rumore dello scarico del water in azione. Subito dopo il proprietario, trafelato e bagnato, ha aperto la porta ed è stato avvertito un fortissimo odore di marijuana.

I poliziotti hanno seguito le tracce d’acqua sul pavimento fino ad arrivare nella lavanderia dove, in un primo momento, è sembrato non celarsi nulla di particolarmente sospetto. Tuttavia, l’occhio dei poliziotti è ricaduto sul coperchio di una botola piazzata proprio al centro della stanza. Una volta sollevato, è stato possibile scoprire il pozzetto nero, congegnato proprio per disfarsi della droga in modo rapido nel caso di visite indesiderate delle forze dell’ordine. Infatti, una volta tirato lo sciacquone, la droga gettata nel water passava nel pozzetto dove l’uomo avrebbe potuto recuperarla, individuandola tra i liquami. Così è avvenuto pure durante il controllo dei poliziotti che, senza alcuna esitazione, con un retino, hanno pescato nel pozzo nero la sostanza stupefacente, in parte ancora in buste, mescolatasi, nel frattempo, con i liquami. Alla fine delle operazioni, i poliziotti hanno recuperato ben 450 grammi di marijuana e 15 grammi di cocaina. È presumibile che l’uomo avesse attivato il sistema da lui pensato per sfuggire ai controlli non appena ha visto gli agenti avvicinarsi alla sua abitazione grazie al complesso sistema di videosorveglianza di cui la casa era dotata e con il quale monitorava ciò che accadeva all’esterno.

La perquisizione è stata estesa all’intero appartamento e ha consentito di ritrovare un’ingente somma di denaro, pari a circa 27 mila euro, ritenuta provento del traffico di drogai.