Catania, bimbo di 11 anni si allontana da casa: ritrovato dalla polizia confuso e impaurito

LIETO FINE

Gli agenti lo hanno tranquillizzato e poi lo hanno affidato ai genitori.

Un bambino di 11 anni che a Catania si era allontanato da casa è stato ritrovato dagli agenti di polizia dopo l’allarme lanciato dai genitori. In seguito ad una segnalazione è stato ritrovato in via Canfora in stato confusionale ed impaurito. Gli agenti del commissariato Borgo-Ognina lo hanno tranquillizzato e poi lo hanno affidato ai genitori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA