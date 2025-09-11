L'intervento
Catania, bonificata la via Maraffino, strada simbolo del problema rifiuti a San Berillo
La situazione era stata posta sotto i riflettori già mesi fa dall'associazione Trame di Quartiere. Stamattina l'ultimazione dell'intervento
Via Maraffino è stata ripulita: la procedura di bonifica è stata effettuata «tra stanotte e la mattinata», come comunica l’assessore all’Ecologia del Comune di Catania Massimo Pesce. La strada, all’interno di “San Berillo vecchio” era diventata da mesi il simbolo del degrado del quartiere, denunciato più volte da Trame di Quartiere, associazione che ha parlato di una situazione particolarmente critica da quando nel rione sono iniziati i lavori afferenti al Pnrr.
«L'intervento – prosegue Pesce – è stato particolarmente complesso perché si è dovuto prima verificare il tipo di rifiuti e individuare dove e come conferirli. Come ricordo spesso, e come capitato in situazioni simili, come via Greco, il problema non è il servizio di raccolta ma il conferimento. Lì agli Abgeli Custodi dopo la nostra bonifica abbiamo individuato, grazie a una pattuglia dei vigili urbani, delle Apecar che stavano scaricando materiali. Qui a San Berillo si è trattato invece per o più di materiali di risulta provenienti da un'area privata e poi lasciati in strada. Insomma: cerchiamo di fare quanto possiamo e intervenire ovunque».