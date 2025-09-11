Catania, bonificata la via Maraffino, strada simbolo del problema rifiuti a San Berillo

L'intervento

La situazione era stata posta sotto i riflettori già mesi fa dall'associazione Trame di Quartiere. Stamattina l'ultimazione dell'intervento

Via Maraffino è stata ripulita: la procedura di bonifica è stata effettuata «tra stanotte e la mattinata», come comunica l’assessore all’Ecologia del Comune di Catania Massimo Pesce. La strada, all’interno di “San Berillo vecchio” era diventata da mesi il simbolo del degrado del quartiere, denunciato più volte da Trame di Quartiere, associazione che ha parlato di una situazione particolarmente critica da quando nel rione sono iniziati i lavori afferenti al Pnrr.